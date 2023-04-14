Подозреваемые в создании ОПГ ростовские полицейские арестованы

Ессентукский городской суд в Ставропольском крае избрал меру пресечения для 24 лиц, в том числе, полицейских, из Ростова, подозреваемых в создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области и жителей Ростовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Из задержанных 23 человека останутся под стражей , а один - под домашним арестом на время предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что группу полицейских подозревают в получении взяток от торговцев, работавших на потребительском рынке. Следствие предполагает, что более 20 сотрудников ГУ МВД России по региону на протяжении восьми лет участвовали в преступной схеме под руководством бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко. Общая сумма полученных взяток оценивается в 25 млн руб.

Анастасия Назарова