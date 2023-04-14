Ростовская алкогольная компания в суде требует 1,1 млн евро с певицы Ольги Бузовой

Донская компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен» подала иск в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать 1,1 млн евро с певицы Ольги Бузовой и ее лейбла «Арчер Мьюзик Продакшнс». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2020 году «Глобал Вайн Дистрибьюшен» заключила договор с Ольгой Бузовой о производстве вина Buzwine, которое певица должна была рекламировать и продвигать. Уже когда были произведены первые партии продукции, певица решила прервать сотрудничество. Донская компания попыталась оспорить это решение в суде, подав иск к «Арчер Мьюзик Продакшнс», но суд отказал в удовлетворении. Разбирательство дошло до Верховного суда, но требования «Глобал Вайн Дистрибьюшен» так и не были признаны законными.

Имеющуюся продукцию утилизировали, а за невыполнение условий о закупке определенного объема продукции была выплачена неустойка.

«Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков 1 150 000 Евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999.12 руб.»,— сообщили в пресс-службе суда.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2016 году. Компания занимается оптовой торговлей напитками. Генеральный директор — Светлана Глоцер. Бенефициарами компании являются также Светлана Глоцер (82% УК), Александр Винник (10% УК) и Евгений Басов (8% в УК). Выручка предприятия в 2021 году составила 5,1 млн руб.

Анастасия Назарова