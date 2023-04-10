В калмыцком заповеднике «Черные земли» открылся экомаршрут «Тюльпаны Маныча»

В заповеднике «Черные земли» на территории республики Калмыкия начал работу экологический туристический маршрут «Тюльпаны Маныча», сообщает пресс-служба заповедника.

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Экскурсия проходит на острове «Пятисотка» в Яшалтинском районе. Пеший маршрут проходит вдоль полей цветущих тюльпанов. Здесь преобладают цветы разной окраски: желтой, белой, оранжевой, розовой и даже разноцветные. Цветение тюльпанов продлится 9-10 дней и сильно зависит от погоды.

В Калмыкии произрастают три вида диких тюльпанов: двуцветковый, Биберштейна и Геснера. Последний является одним из живых символов республики. Именно к периоду его цветения и приурочено открытие маршрута.

Анастасия Назарова