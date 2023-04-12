Sminex-Интеко готовится продать ростовского девелопера «Интеко»

Компания Sminex планирует продать ростовский девелоперский холдинг «Интеко» за 3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

«Интеко» является одним из крупнейших застройщиков ЮФО. Холдинг строит 300 тыс. кв. м в Левенцовском районе города: кварталы «5 элемент» и «Левенцовка Парк». Также готовится застройка 217 га у водохранилища Ростовское море.

В группу компаний входят предприятия, которые проектируют кварталы, производят ЖБИ-панели, строят дома, продают квартиры и управляют недвижимостью. Это Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, Комбинат крупнопанельного домостроения, который также выполняет функции генподрядчика на всех объектах, техзаказчик «СЗ ККПД-Инвест» с собственным департаментом продаж и маркетинга, управляющая компания «Патриот-Сервис», застройщик «СЗ Левенцовка Парк». В ростовском холдинге работает 1,2 тыс. человек.

«Холдинг продолжает работу и выполняет все обязательства перед нашими клиентами. Более того, в Ростове-на-Дону у нас есть перспективные площадки для проектов комплексного освоения территории. И есть все мощности, чтобы самим их реализовать, а также масштабировать опыт на соседние российские регионы. Быструю доставку готовых ЖБИ-панелей до удаленных площадок обеспечит своя железнодорожная ветка. С ее помощью можно отгружать большие объемы продукции самого крупного комбината ЮФО для создания целых микрорайонов», — цитирует пресс-служба руководителя холдинга Дмитрий Яценко.

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Анастасия Назарова