ГК «Чистый город» инвестирует 1 млрд рублей в экотехнопарк на территории Калмыкии

Группа компаний «Чистый город» планирует строительство экотехнопарка в Целинском районе Калмыкии. Комплекс по обработке отходов стоимостью 1 млрд руб. должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе оператора.

Группа компаний планирует возвести полигон, площадку компостирования и мусоросортировочный комплекс. Мощность обработки и размещения отходов на объекте составит 100 тыс. т в год.

«Планируемый к строительству экотехнопарк позволит сократить объем отходов, направляемых на захоронение, и увеличит процент сортировки и переработки отходов. Кроме того, объект предоставит новые рабочие места, в том числе, высококвалифицированные, а также обеспечит налоговые поступления в бюджет», — прокомментировала проект директор по инвестиционному развитию ГК «Чистый город» Алена Устинова.

Создание технопарка ранее прокомментировал в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Современные способы переработки позволяют сохранять природу и при этом не создавать проблем для своевременного вывоза отходов. Именно такой комплекс планируем создать у нас»,— написал глава региона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК "Чистый город"» основана в Москве в 2007 году. Группа компания специализируется на сборе и утилизации опасных и неопасных отходов. Генеральным директором выступает Элла Кузьмина. С 2019 года 100% уставного капитала принадлежит Сослану Гусову. Выручка группы компаний в 2021 году составила 2,3 млрд руб. Один из филиалов группы компаний расположен в Ростове-на-Дону.

Анастасия Назарова