В Адыгее вновь будет отремонтирована дамба Октябрьского водохранилища

Дамбу Октябрьского водохранилища в Тахтамукайском районе Адыгеи вновь будут ремонтировать из-за просадки на одном из участков. Причиной стали проливные дожди, сообщил глава района Аскер Саав в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Аскера Саава Фото: Telegram-канал Аскера Саава

Работы на проблемном участке произведет тот же подрядчик, что проводил ремонт в прошлом году. Полноценная реконструкция объекта потребует больших финансовых вложений, на выделение которых могут уйти годы, поэтому будут произведены текущие работы. Если погода будет способствовать, то компания приступит к задаче через одну-две недели.

«Мы очень хотим, чтобы дорога оставалась открытой. Для наших жителей она имеет большое значение. Сейчас там организовано реверсивное движение, но в период ремонтных работ, скорее всего, придется закрывать»,— написал Аскер Саав.

Анастасия Назарова