La Repubblica: США предупреждали Италию, что Артем Усс может сбежать из-под ареста

Итальянская газета La Repubblica сообщает, что посольство США в Риме и американская прокуратура предупреждали власти Италии о том, что сын красноярского губернатора Александра Усса Артем может сбежать из-под ареста. Однако предупреждения Вашингтона в Риме решили проигнорировать, а спустя некоторое время Артем Усс действительно сбежал и после этого оказался в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Соединенные Штаты в отчете, направленном в Министерство юстиции, предупреждали Италию о крайне высоком риске побега Артема Усса. Однако никаких экстренных мер принято не было»,— пишет итальянское издание со ссылкой на собственные источники.

В материале также отмечается, что это ставит правительство Италии в затруднительное положение, так как побег сына красноярского губернатора стал «политическим событием».

Ранее La Repubblica и Corriere della Sera сообщили, что министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверки в отношении судей Милана из-за побега Артема Усса. Министерство планирует выяснить основания, по которым Артема Усса в конце 2022 года перевели из заключения под домашний арест, несмотря на «возможный риск его бегства».

Артема Усса задержали в Милане в октябре 2022 года по запросу Минюста США в связи с подозрением в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США и перевел его под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и покинул арендованную в Милане квартиру. 4 апреля Артем Усс сообщил, что находится в России.

В России в октябре 2022 года Артема Усса объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Вернувшись на родину, сын красноярского губернатора добровольно явился к правоохранителям, после чего МВД РФ заменило ему меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

Подробнее — в публикации «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Александр Кислов