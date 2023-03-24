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Коммерсантъ FM
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КНДР провела испытания подводного беспилотника с ядерным оружием

КНДР объявила, что осуществила испытания «подводного ядерного оружия», сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По данным радио «Голос Кореи», речь идет о «ядерном беспилотнике», способном вызвать «радиоактивное цунами». СМИ пишут, что испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Утверждается, эти дроны могут «секретно проплыть под водой» к необходимой акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами» с помощью подводного взрыва, чтобы «разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника». Ким Чен Ын выразил «большое удовольствие» результатами испытаний и «еще раз строго призвал противников прекратить безрассудные военные учения», которые, по его мнению, направлены против Северной Кореи.

Северная Корея в этом году уже несколько раз проводила запуски ракет. В частности, 20 февраля КНДР запустила две баллистические ракеты. 13 марта был осуществлен запуск двух крылатых ракет с подводной лодки. На фоне совместных учений США и Южной Кореи МИД КНДР говорил, что может счесть «провокации» со стороны Вашингтона объявлением войны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Лаура Кеффер

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