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Коммерсантъ FM
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Минцифры предложило приравнять цифровой паспорт к его оригиналу

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подготовило проект указа о цифровом паспорте. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Проект указа приравнивает предъявление сведений из документов с помощью мобильного приложения «Госуслуг» к предъявлению физической версии документа, удостоверяющего личность. Использование приложения для предъявления цифрового паспорта осуществляется гражданами добровольно, говорится в документе.

Согласно документу, правительству будет поручено в течение 90 дней со дня вступления указа в силу утвердить порядок и условия применения мобильного приложения, а также состав и порядок обработки сведений, представленных в электронном документе.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта. Ранее глава государства поддержал предложение Минцифры о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения на смартфоне в качестве замены паспорта. По словам главы государства, начать этот эксперимент необходимо как можно раньше.

Как сообщали в МВД РФ в конце 2021 года, цифровые удостоверения личности в виде смарт-карты с электронным носителем планировалось начать выдавать россиянам уже в январе 2023 года. Пилотными регионами должны были стать Москва, Московская область и Татарстан. Однако в июне прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство временно отложило вопрос о выдаче таких документов, так как есть «более насущные проблемы».

Об отношении россиян к введению цифрового удостоверения личности читайте в публикации «Ъ» «Электронному паспорту доверия нету».

Эрдни Кагалтынов

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