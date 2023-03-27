Путин поручил разработать проект цифрового удостоверения личности

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Министерству внутренних дел (МВД), Федеральной службе безопасности (ФСБ) разработать проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта. Данное поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Проект президентского указа необходимо разработать до 1 мая. Ответственными за выполнение поручения господина Путина назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения на смартфоне в качестве замены паспорта. По словам главы государства, начать этот эксперимент необходимо как можно раньше.

Как сообщали в МВД РФ в конце 2021 года, цифровые удостоверения личности в виде смарт-карты с электронным носителем информации и приложения с QR-кодом планировалось начать выдавать россиянам уже в январе 2023 года. Пилотными регионами должны были стать Москва, Московская область и Татарстан.

Однако в июне прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство временно отложило вопрос о выдаче таких документов, так как есть «более насущные проблемы».

Об отношении россиян к введению цифрового удостоверения личности читайте в публикации «Ъ» «Электронному паспорту доверия нету».

Александр Кислов