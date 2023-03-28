Правительство обсуждает новые меры по улучшению демографии. По данным РБК, среди инициатив поддержка работающих родителей, студенческих семей и усиление пропаганды рождаемости. Ранее Минтруд отчитался о выполнении поручений президента о подготовке необходимых предложений по демографическим вопросам. По словам министра Антона Котякова, работа кипит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблему невозможно решить только техническими действиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России стали меньше рожать. Соответствующие показатели по итогам минувшего года снизились на 7%. Руководство страны в курсе. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения, как ситуацию исправить. Срок исполнения был обозначен 10 февраля. Судя по публикациям в прессе, работа идет. И даже есть на этот счет дискуссия.

РБК, в частности, приводит список предлагаемых мер. Среди таковых право на так называемую удаленку для работающих матерей, организация комнат матери и ребенка для семейных студентов, а также одновременное получение пособий и зарплат для вышедших из декрета.

Профильный вице-премьер Татьяна Голикова, выступая недавно на правительственном совещании, с сожалением отметила, что регионы подводят — не могут разобраться в проблеме, невозможно от них добиться четкого ответа на вопрос, что же мешает семьям заводить детей. 100-процентной нацеленности местных руководителей на повышение рождаемости не наблюдается.

Дальше и вовсе вопиющие факты: из женщин, что находятся, извините, в активном репродуктивном возрасте, диспансеризацию прошли менее 7%. При этом Минтруд разработал для субъектов методические рекомендации, в том числе и линейку роста абсолютного количества рождений вплоть до 2030 года. Да, скверно — ничего не скажешь. Нет ни абсолютного, ни какого-то другого числа.

Не хочет рожать народ российский и срывает государственные планы.

Здесь нужен небольшой экскурс в историю. Властям удалось достичь некоторого прорыва в демографии в начале нулевых благодаря введению материнского капитала. Однако, как мы видим, данная мера уже, скажем так, работает не в полной мере. Тем более что там изначально было не все однозначно. Хотя бы потому, что нельзя рожать исключительно ради денег. В итоге государству потом приходится решать проблемы детей из неблагополучных семей.

В любом случае цифры говорят сами за себя — снижается рождаемость. И четкого решения, как все это изменить, на сегодня не находится. Вроде и деньги есть, но и они не всегда помогают. Так в чем же дело? Ответ лежит на поверхности — в неуверенности в завтрашнем дне. А неопределенность порой хуже даже самой горькой реальности. Рискованно рожать в условиях, когда мир может в раз погибнуть.

Да и бедность — она, конечно, сокращается, но все равно имеет место. Плюс эпидемии всякие. В сложное время мы живем. Тут уж ничего не поделать. Так что есть большие сомнения, что комнаты матери и ребенка для семейных студентов сильно помогут, равно как и пропаганда материнства и детства. Здесь нужно нечто большее, что в методичке не прописать. И регионы, как их ни ругай, тоже не могут прыгнуть выше головы, к великому сожалению.

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