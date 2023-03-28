Правительство обсуждает новые меры по улучшению демографии. По данным РБК, среди инициатив поддержка работающих родителей, студенческих семей и усиление пропаганды рождаемости. Ранее Минтруд отчитался о выполнении поручений президента о подготовке необходимых предложений по демографическим вопросам. По словам министра Антона Котякова, работа кипит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблему невозможно решить только техническими действиями.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В России стали меньше рожать. Соответствующие показатели по итогам минувшего года снизились на 7%. Руководство страны в курсе. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения, как ситуацию исправить. Срок исполнения был обозначен 10 февраля. Судя по публикациям в прессе, работа идет. И даже есть на этот счет дискуссия.
РБК, в частности, приводит список предлагаемых мер. Среди таковых право на так называемую удаленку для работающих матерей, организация комнат матери и ребенка для семейных студентов, а также одновременное получение пособий и зарплат для вышедших из декрета.
Профильный вице-премьер Татьяна Голикова, выступая недавно на правительственном совещании, с сожалением отметила, что регионы подводят — не могут разобраться в проблеме, невозможно от них добиться четкого ответа на вопрос, что же мешает семьям заводить детей. 100-процентной нацеленности местных руководителей на повышение рождаемости не наблюдается.
Дальше и вовсе вопиющие факты: из женщин, что находятся, извините, в активном репродуктивном возрасте, диспансеризацию прошли менее 7%. При этом Минтруд разработал для субъектов методические рекомендации, в том числе и линейку роста абсолютного количества рождений вплоть до 2030 года. Да, скверно — ничего не скажешь. Нет ни абсолютного, ни какого-то другого числа.
Не хочет рожать народ российский и срывает государственные планы.
Здесь нужен небольшой экскурс в историю. Властям удалось достичь некоторого прорыва в демографии в начале нулевых благодаря введению материнского капитала. Однако, как мы видим, данная мера уже, скажем так, работает не в полной мере. Тем более что там изначально было не все однозначно. Хотя бы потому, что нельзя рожать исключительно ради денег. В итоге государству потом приходится решать проблемы детей из неблагополучных семей.
В любом случае цифры говорят сами за себя — снижается рождаемость. И четкого решения, как все это изменить, на сегодня не находится. Вроде и деньги есть, но и они не всегда помогают. Так в чем же дело? Ответ лежит на поверхности — в неуверенности в завтрашнем дне. А неопределенность порой хуже даже самой горькой реальности. Рискованно рожать в условиях, когда мир может в раз погибнуть.
Да и бедность — она, конечно, сокращается, но все равно имеет место. Плюс эпидемии всякие. В сложное время мы живем. Тут уж ничего не поделать. Так что есть большие сомнения, что комнаты матери и ребенка для семейных студентов сильно помогут, равно как и пропаганда материнства и детства. Здесь нужно нечто большее, что в методичке не прописать. И регионы, как их ни ругай, тоже не могут прыгнуть выше головы, к великому сожалению.
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