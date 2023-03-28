Работу совмещают с детьми

Власти обсуждают новые меры поддержки рождаемости, дискуссия проходит в социальном блоке правительства. Как выяснили в РБК, среди инициатив — право на удаленный формат работы для работающих матерей, а также одновременное получение пособий и зарплат для вышедших из декрета. Все это, как предполагается, должно стимулировать женщин рожать. За прошлый год в стране появилось 1,3 млн малышей, это на 7% меньше, чем в 2021-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Из всех возможных мер поддержки самой эффективной была бы финансовая, чтобы молодые матери могли позволить себе нанять няню, подчеркнул профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Рождение ребенка подразумевает длительные обязательства родителей как минимум лет на 20, пока он не закончит образование и не выйдет на рынок труда, не начнет самостоятельно зарабатывать. Поэтому предположение властей, что можно дешево отделаться и при этом нарастить рождаемость, в корне неверно.

По большому счету инициативы, рассчитанные на очень короткий период времени, например, совмещение работы и ухода за ребенком, и так уже реализованы там, где это возможно. Зачем разрешать то, что существует де-факто? Кроме того, проверить факт занятости женщины в период декретного отпуска практически невозможно.

В связи с этим самая эффективная мера, скорее всего, это сохранение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, плюс возможность маме работать. По крайней мере, плюс этой опции заключается в том, что женщина, не теряя опыт, сохраняет себя на рынке труда и может нанять няню для малыша».

В течение этого года власти планируют потратить на поддержку семей, где родились дети, почти 900 млрд руб. Эта сумма заложена в бюджете. Работодатели, в свою очередь, тоже стараются создать для молодых матерей комфортные условия. Чаще всего это касается профессиональных курсов, которые поддерживают компетенции женщин, рассказала генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Если еще лет десять назад работодатели предпочитали соискателей без маленьких детей и в зрелом возрасте, чтобы риск ухода в декрет был минимальным, то в последнее многое изменилось. Все-таки чувствуется влияние международного опыта, когда в компаниях максимально поддерживают женщин.

Российский бизнес тоже часто запускает программы, которые помогают выстроить карьеру молодым женщинам или быстро и плавно получить, допустим, новую профессию после декретного отпуска и вернуться в компанию.

Сейчас вообще ценят специалистов и максимально пытаются мам вернуть из отпуска и обучить каким-то новым компетенциям».

Опросы офисных сотрудников показывают, что 70% родителей детей дошкольного возраста готовы отдать своего ребенка в детсад рядом с работой. Формат полноценного садика «дверь в дверь» решает множество проблем родителей. В исследовании, которое проводила компания Millhouse, женщины отмечали, что это закрыло бы вопрос с очередью в государственный сад и развивающими кружками, а также экономило бы время на логистике.

Корпоративный детский сад есть в банке Home Credit и в компании «Эвалар». В офисе «Яндекса» оборудованы комнаты матери и ребенка. Но такой подход приветствуют не все работодатели. Так, управляющий партнер юридической компании FreeViser Михаил Паюшин считает, что это негативно сказывается на рабочем процессе:

«С точки зрения работника, дополнительный социальный пакет— это всегда плюс. По мнению же работодателя, это вопрос более чем сложный, потому что близость дошкольного учреждения может отвлекать сотрудника. Пять минут здесь, пять минут там, и вот за рабочий день набегает приличное количество времени. Так что я бы сказал, что это чаще редкость, чем закономерность».

Самым простым и незатратным для компании способом поддержки сотрудника с ребенком руководители называют гибкий рабочий график. Например, часто молодые родители могут трудиться в выходные, когда с детьми остаются бабушки. Но некоторые управленцы готовы идти и на крупные финансовые траты. Например, владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы предоставляет сотруднику — матери или отцу, — выплату размером с годовую зарплату. Правда, деньги, по его словам, придется возвращать:

«У нас существует комплексная программа поддержки молодых родителей. Самая эффективная из мер — это беспроцентные займы. Она дает возможность простимулировать лояльность сотрудника к работодателю, потому что мы заинтересованы в аудитории молодых работников.

В чем смысл этого беспроцентного займа? Мы фактически выплачиваем годовую заработную плату с обязательным условием ее возврата в течение трех-четырех лет. Заключается обычный договор, где займодавцем выступает работодатель, в документе прописывается ставка рефинансирования. Саму ставку и затраты на выплаты мы берем на себя. Поэтому для работника это в чистом виде ссуда или беспроцентный заем. У нас его очень охотно берут, прежде всего, на какие-то семейные траты. Речь идет в основном о женщинах, но были заявления и от отцов».

Отдельный блок инициатив касается помощи студенческим семьям. В правительстве предлагают переводить молодых матерей на бюджетную форму обучения, открывать при вузах детсадовские группы, а также отдавать семейным студентам преимущественное право на общежитие. Кроме того, рассматривается внедрение в работу женских консультаций так называемых «речевых модулей». Врачи должны будут формировать у девушек положительный образ материнства, что должно, по идее, снизить количество абортов.

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Светлана Белова