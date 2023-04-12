Рабочая сила опустила руки

Власти признали дефицит рабочей силы в стране. Это при том, что экономика, по словам президента России Владимира Путина, растет. Поэтому он призвал компенсировать нехватку рук работниками из регионов, где пока сохраняется высокий уровень безработицы. А до этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести налог на трудовых мигрантов, чтобы стимулировать работодателей нанимать прежде всего россиян. “Ъ FM” пообщался с бизнесом и выяснил, считают ли они это решением проблемы. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проблема с нехваткой рабочей силы в стране началась еще в пандемию, когда многие иностранцы были вынуждены уехать из России из-за антикоронавирусных ограничений. С тех пор вернулись не все. Хотя, по данным аналитиков «ФинЭкспертизы», в 2022 году в страну на заработки приехало на треть больше иностранцев, чем в 2021-м — это почти 3,5 млн человек. Что, по словам Александра Бастрыкина, привело к росту уголовных дел с участием мигрантов. Поэтому он предложил стимулировать бизнес и нанимать прежде всего россиян с помощью налога на приезжих работников. Размер сбора глава Следственно комитета не озвучил. Но каким бы он ни был, например, столичный общепит он вряд ли будет мотивировать, полагает основатели сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко:

«Ни для кого не секрет, что москвичи не идут на некоторые виды работ. Мы же не против того, чтобы привлекать россиян, просто желающих нет. Они не хотят работать на кухне линейным персоналом, а иностранные специалисты более охотно занимают эти должности. Их устраивает и график, и оплата труда. Поэтому рынок, спрос, предложение, экономическая целесообразность — это все регулируется».

О дефиците рабочий силы еще в декабре говорили и в Центробанке. Там заявляли, что главная причина — объявленная в сентябре мобилизация. Власти проблему не отрицают, но, например, Владимир Путин объясняет это в том числе ростом экономики. Тем более что безработица, по его же словам, сейчас находится на рекордно низком уровне. А граждан из регионов, где есть проблемы, как раз и нужно привлекать к рабочим специальностям. В Госдуме, кстати, уверены, что провинциалы с удовольствием переедут туда, где не хватает рук. Но председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский в этом сомневается:

«Проблема в сфере строительства заключается в том, что россияне не хотят быть задействованы на возведении промышленных объектов, особенно мигрировать в сложные северные регионы. Туда приходится завозить рабочих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Несмотря на то, что там платят неплохие зарплаты, никакими способами увеличить количество россиян на стройках не получается».

В целом собеседники “Ъ FM” уверены, что дефицит рабочей силы не связан непосредственно с нехваткой мигрантов. Хотя сейчас даже неквалифицированные работники востребованы. Но если говорить об узконаправленных специальностях, например, в обрабатывающей промышленности, там кадровый голод чувствуется уже не первый год и национальность здесь не при чем, говорит гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«К сожалению, я не могу использовать мигрантов у себя на производстве. Для того чтобы прокатчик горячего металла стал достаточно самостоятельным, проходит обычно до трех лет. Таких людей мы найти теоретически можем, но пока я их не встречал.

Дополнительный налог на рабочих с точки зрения преодоления структурной безработицы, это вообще бессмыслица. А нам, к сожалению, и в хорошие времена уже не хватало рабочей силы, а сейчас проблемы только обострились».

Как ни странно, решить проблему не помогает даже повышение зарплат, говорят собеседники “Ъ FM”. Из-за дефицита на рынке сейчас, например, сварщики могут получать 200 тыс. руб. в месяц. Но, видимо, кто-то оценил их услуги гораздо выше.

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