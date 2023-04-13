Законопроект 2001 года об исключении смертной казни из УК вернули авторам

Совет Госдумы вернул авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса. В 2001 году документ внесла группа депутатов, в основном из фракции «Союз правых сил», в том числе Борис Немцов, Егор Гайдар, Сергей Ковалев, Борис Надеждин и Ирина Хакамада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Немцов и Егор Гайдар

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Борис Немцов и Егор Гайдар

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

В УК смертная казнь остается одним из видов наказания, но она не действует из-за моратория, подкрепленного решениями Конституционного суда.

Авторами законопроекта по исключению слов «смертная казнь» из УК была группа депутатов из 31 человека. Почти все — из СПС. Среди них есть действующие сенатор Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Госпожа Мизулина отозвала свою подпись под законопроектом в 2014 году, будучи членом «Справедливой России». Господин Крашенинников остается единственным действующим депутатом Госдумы среди авторов законопроекта.

Решение Совета Госдумы опубликовано на сайте нижней палаты. В повестке говорится, что комитету по госстроительству предлагается вернуть законопроект автору инициативы по ч. 4 ст. 114 регламента. В этом пункте речь идет о возврате законодательной инициативы, если она предусматривает внесение изменений в законы, срок действия которых истек.

В последние месяцы в Госдуме активизировали работу по избавлению от «зависших» законопроектов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, на одном из советов представитель президента в Госдуме Гарри Минх поднял вопрос о правовой коллизии, которая связана с возвратом законопроектов депутатам прошлых созывов.

Борис Надеждин сообщил «Ведомостям», что его не оповестили об отзыве законопроекта. Он отметил, что по регламенту Госдумы нельзя вносить законопроект на какую-либо тему, если аналогичный проект уже принят в одном из чтений. «Обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему»,— сказал он.

О проблеме «застрявших законопроектов» — в материалах «Ъ» «Депутаты поборются с зависанием» и «Кто не успел, тот согласовал».

Леонид Уварчев