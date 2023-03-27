Кто не успел, тот согласовал

Белый дом начал новый этап избавления нормативного массива от накопления «зависших» и неактуальных документов. Как стало известно “Ъ”, в последние месяцы правительство провело внеплановую инвентаризацию своих законопроектов, отказавшись от 22 законодательных инициатив, внесенных в Госдуму, но утративших актуальность. Параллельно, чтобы сократить сроки подготовки уже подзаконных актов, разрабатываемых для применения законодательства, начинается эксперимент по их «автоматическому» согласованию, если ведомства не представили свою позицию вовремя, стандартно — за десять дней. Новый экспериментальный порядок начнет действовать уже 1 апреля — через полгода будет решаться вопрос о возможности применения такого режима на постоянной основе. Это может сильно сократить возможности ведомств затягивать реализацию принятых решений административными уловками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко продолжает искать причины того, почему в России не работают даже писаные нормы, и способы все же заставить их работать

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко продолжает искать причины того, почему в России не работают даже писаные нормы, и способы все же заставить их работать

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, правительство внепланово отозвало 22 внесенных в Госдуму законопроекта в связи с утратой их актуальности. По плану инвентаризация законопроектов проводится два раза в год — в весеннюю и осеннюю сессии, например, осенью 2022 года были по той же процедуре отозваны 18 устаревших законопроектов. Однако в рамках январского совещания руководства Госдумы со статс-секретарями министерств (они, напомним, координируют законопроектную работу правительства) депутаты предложили ускорить «разгрузку» законопроектного портфеля — идея была поддержана главой аппарата Белого дома, вице-премьером Дмитрием Григоренко.

В результате инвентаризации в феврале было выявлено 14 проектов, на принятии которых Белый дом уже не настаивает, в марте — еще восемь, подтвердили “Ъ” в аппарате чиновника. В списке отозванных, например, инициатива по созданию российского аналога Google Play и AppStore — вопрос был решен поправками к закону о персональных данных,— а также проект упрощенного получения российского ВНЖ в обмен на инвестиции (реализован поправками к другому закону, о правовом положении иностранцев). Сняты с рассмотрения проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ (содержание реализовано актом ЕАЭС), поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта (признаны избыточными), и т. п.

Параллельно Белый дом запускает и очередной этап ускорения работы над подзаконными актами — перевод их внутриправительственного обсуждения в режим «автосогласования»: при нарушении десятидневного срока рассмотрения нормативно-правового акта (НПА) коллегами разработчика в других министерствах и ведомствах проект будет считаться согласованным (сейчас, если из министерства в списках согласований не получено стандартное письмо «согласовано без замечаний», считается, что ведомство не согласовало проект — и по нему нужны дополнительные мероприятия по согласованию) и направляется в аппарат правительства для дальнейших действий в этом статусе.

С 1 апреля 2023 года механизм будет действовать в экспериментальном режиме (и пока не затронет НПА по вопросам международного сотрудничества, транспортной, энергетической и военной безопасности). Если орган власти все же представит разногласия с опозданием, вопрос будет решаться по отдельной процедуре в зависимости от концептуальности замечания, что, видимо, позволит отказаться от рассмотрения формальных возражений, учтя при этом сообщения о содержательных препятствиях для принятия НПА. По итогам эксперимента (он продлится до 30 сентября) правительство примет решение о внедрении «автосогласования» на постоянной основе.

Отметим, что механизм автосогласования может в том числе снять с ведомств, находящихся в листе согласования зачастую по чисто формальным основаниям, часть избыточной нагрузки, избавив их от необходимости «отписываться» по непринципиальным вопросам. С другой стороны, возможность не говорить ни да ни нет, затягивая согласование реализации в том числе политически мотивированных и конъюнктурных решений, с которыми концептуально не согласны в профильных ведомствах, до сих пор была важным инструментом оформления их позиции. Вопрос о том, как ее упразднение скажется на качестве реализуемой ведомствами госполитики, видимо, также будет рассматриваться по окончании эксперимента, но вряд ли публично.

Впрочем, цифровизация и аналитика работы чиновников в последние годы действительно позволили аппарату правительства значительно ускорить документооборот и нормотворчество и разгрести накопленный массив документов, подготовки которых требовали поручения президента и правительства, но работа над которыми в силу ведомственных противоречий зашла в тупик. Так, ранее Белый дом уже сократил срок межведомственного согласования проектов НПА с 30 до 12 дней и ограничил срок подписания протоколов разногласий пятью рабочими днями, что позволило за 2022 год сократить до нуля «долги» по принятию 150 отстающих НПА, число нарушений сроков принятия актов снизилось втрое, доля «опоздавших» — с 47% до 17%, а средний срок просрочки — до четырех дней (против 12 в 2022 году). Это результат, в частности, работы двух информсистем — ИС мониторинга исполнения ключевых задач правительства и системы работы с рисками неисполнения планов подготовки и принятия НПА — со второй в аппарате Белого дома работает специальная рабочая группа, еженедельно отслеживающая такие риски.

На более высоких уровнях аппарат правительства сопоставимыми методами развивает оптимизацию управления и более стратегическими задачами, в том числе госпрограммами, нацпроектами и достижением национальных целей (см. “Ъ” от 5 декабря 2022 года): логично предположить, что развертывание новых модулей и подсистем ГАС «Управление», на которую опирается эта работа, приведет к переносу практики «автоматизированного» поиска и устранения узких мест в бюрократическом обороте и в них.

Олег Сапожков