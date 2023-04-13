La Repubblica: итальянские следователи установили личности тех, кто помог Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста

Следователи Италии установили личности четырех-пяти человек, которые, по их мнению, помогли сбежать из-под домашнего ареста сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

По информации La Repubblica, непосредственно в операции по побегу господина Усса приняли участие шесть-семь человек. Всего в оперативной группе по его побегу было не менее 10 человек, считают следователи.

Как считают следователи, Артем Усс отправился в Триест из Милана, сменив несколько машин по дороге. В Триесте господин Усс перешел границу Словении, откуда затем попал в Сербию. По версии следствия, из Сербии Артем Усс прибыл в Россию на самолете.

Артема Усса задержали в Милане в октябре 2022 года по запросу Минюста США по подозрению в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США и перевел его под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и покинул арендованную в Милане квартиру. 4 апреля Артем Усс сообщил «РИА Новости» о том, что находится в России.

В России в октябре 2022 года Артема Усса объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал его. После возвращения в РФ господина Усса, добровольно явившегося в МВД, отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее — в материале «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Олеся Павленко