Набиуллина: инфляция опустилась ниже 4%, решение по ставке примут для ее стабилизации

Банк России будет принимать решение по ключевой ставке с учетом совокупного влияния всех факторов, как внешних, так и внутренних, чтобы стабилизировать уровень инфляции в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина обратила внимание, что по результатам марта 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%. По ее словам, скорее всего, в апреле она снизится еще больше. Глава Центробанка отметила, что в настоящее время темпы роста цен в России остаются умеренными, но они все равно выше, чем были летом и осенью прошлого года.

«Сейчас ключевая ставка остается на уровне 7,5%. Мы сохраняем ее на таком уровне уже полгода. Да, показатель годовой инфляции в марте опустился ниже 4% и в апреле, наверное, еще снизится. Но эти низкие годовые значения преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Последний раз заседание Центробанка по ключевой ставке проходило 17 марта. Тогда регулятор в четвертый раз решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. 11 апреля на совещании с правительством по экономическим вопросам президент Владимир Путин говорил, что инфляция в России по итогам текущего месяца может опуститься ниже 3%. По прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2023 года будет на уровне 5–7%.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Ноль пишем, один в уме».