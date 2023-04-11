Оптимизм крепчает

На совещании Владимира Путина с правительством заявлены несколько среднесрочных тезисов о состоянии экономики и ее краткосрочных перспективах. Наблюдается высокая положительная динамика в торговле, ожидается рост нефтяных поступлений в бюджет со второго квартала 2023 года и положительная динамика ВВП с апреля, предстоит общее улучшение макропрогноза на весь 2023 год. Банку России предстоит оценить возможность снятия ряда ограничений на капитальные операции, введенные год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ

Совещание президента с правительством во вторник продемонстрировало умеренный оптимизм властей относительно развития экономической ситуации. Как отметил президент на этом совещании, «положительные тенденции укрепляются». В дальнейшем во вступительном слове были заявлены несколько новых тезисов, ранее звучавших осторожнее. Так, Владимир Путин заявил, что «по итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении», есть основания полагать, что «экономическая активность будет и дальше повышаться», а в целом речь идет о том, что «российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста» — ранее преимущественно говорилось о восстановительном росте и структурной перестройке экономики, за которой может последовать рост в рамках новой модели.

В частности, по словам главы государства, с начала апреля розничный торговый оборот увеличился почти на 25%, растут погрузки на железных дорогах как внутри страны, так и на экспорт (в начале апреля прирост составил 3,6% против 2% в марте). Основания для ожидания дальнейшего роста экономической активности власти видят и в том, что индекс деловой активности в марте достиг 56,8 пункта, что, по словам президента, является «третьим значением за всю историю» (хотя обеспечено в основном позитивными ожиданиями, см. “Ъ” от 2 марта) — по итогам апреля, добавил он, ВВП «существенно прибавит в реальном выражении». Напомним, по данным Минэкономики, в январе—феврале показатель «просел» на 3,2% (помесячные данные о ВВП довольно «шумны»).

На этом фоне, сообщил Владимир Путин, Минэкономики существенно улучшило макропрогноз. Цифр президент не привел, но ранее глава ведомства Максим Решетников сообщал, что ожидает роста ВВП выше 0,1–0,2% (в действующем прогнозе — снижение на 0,8% по итогам 2023 года).

Оптимизма властям добавляют прогнозы нефтяных цен: если в первом квартале нефтегазовые доходы сократились на 1,3 трлн руб. (см. “Ъ” от 5 апреля), то к концу второго, как следовало из слов Владимира Путина, в Кремле и Белом доме рассчитывают на удорожание нефти и дополнительные доходы от нее в бюджет. Отметим, что во многом речь идет и об увеличении лагов между продажей энергоресурсов и возвратом средств от их продажи в РФ.

Инфляция по состоянию на 3 апреля уже оценивается в 3,3% в годовом выражении — и ожидается, что к концу месяца опустится ниже 3% при целевом ориентире ЦБ в 4%.

В связи с рисками замедления экономической активности в случае «избыточного замедления» инфляции планируется проанализировать факторы, влияющие на потребительские цены. В частности, планируется вместе с ЦБ оценить, как действуют на экономику введенные во втором квартале 2022 года, а затем ослабленные или частично снятые ограничения на вывоз капитала. Если апрельские тренды роста потребления и общего оживления экономики подтвердятся, скорее реализуются сценарии ЦБ: после краткого периода инфляции ниже «таргета» 4% ему придется бороться с высокой, а не низкой инфляцией.

Судя по совещанию, несколько беспокоит власти дефицит кадров (при безработице в 3,5%) в отдельных отраслях, что может стать системным среднесрочным ограничением экономического роста. Проблему планируется решать за счет потенциала регионов, где сохраняется высокая безработица, применения технологий бережливого производства и внутренних кадровых резервов, а также увеличения инвестиций в подготовку специалистов — это тоже меры, работающие на горизонте лет, а не месяцев. Другой сектор, в котором наблюдается дисбаланс,— жилищное строительство. Так, после рекордных объемов ввода жилья в 2022 году (102,7 млн кв. м) предложение превышает спрос, и, как выразился Владимир Путин, происходит «затоваривание» рынка, что может обернуться снижением темпов строительства жилья в дальнейшем. Напомним, в 2022 году существенно вырос объем непроданного жилья — без учета проектов, по которым продажи еще не открыты, речь идет о 40,5 млн кв. м, что на 20% выше среднего уровня 2019–2021 годов. В связи с этим правительство представит дополнительные предложения о возможных мерах поддержки рынка, которые, очевидно, будут касаться поддержки спроса.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин