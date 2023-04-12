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Коммерсантъ FM
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Набиуллина связала ослабление рубля со снижением экспорта и цен на нефть

Ослабление рубля связано с сокращением экспорта и падением цен на нефть, сказала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, нынешний рост цен на нефть «скажется в следующие периоды».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С чем связано ослабление курса: это связано с тем, что у нас экспорт снижался все-таки в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было… При этом у нас импорт достаточно быстро восстановился. И поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — она стала уменьшаться. В прошлом году она была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже. И конечно, это влияет на курс»,— заявила глава ЦБ (цитата по «Прайму»).

«Продается сейчас все-таки выручка от того, когда цены были достаточно низкие»,— пояснила глава ЦБ.

Госпожа Набиуллина указала, что попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Она отметила, что стабилизация курса национальной валюты будет способствовать низкой инфляции.

2 апреля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила действие решения о сокращении добычи нефти до конца 2023 года. После этого цены на российскую нефть начали повышаться. На нынешней неделе агентство Bloomberg сообщило, что экспорт нефти из российских портов стал сокращаться.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ FM» «Рублю становится спокойнее».

Лаура Кеффер

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