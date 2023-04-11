Bloomberg: экспорт нефти из российских портов начал сокращаться

Объем нефти, которую Россия экспортирует через порты, сократился до уровня ниже 3 млн баррелей в сутки (2,8 баррелей 7 апреля), пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. Усредненный показатель морского экспорта упал до 3,34 млн в день. Темпы падения сравнимы с декабрем 2022, когда на российскую нефть ввели ценовой потолок.

Издание отмечает, что спад экспорта нефти через порты может служить первым признаком сокращения добычи, решение о котором (на 500 тыс. баррелей в сутки) Россия приняла в феврале 2023. В то же время, признает Bloomberg, динамика может быть продиктована неблагоприятными погодными условиями или особенностями графика работы танкеров.

Самые крупные потоки морского экспорта нефти РФ направляет в Китай, Индию и Турцию, указывает Bloomberg. Еще часть танкеры вывозят без указания конечного пункта назначения. Аналитики агентства предполагают, что большинство необозначенных судов, которые направляются к Суэцкому каналу, в итоге окажутся в Индии.

В последнюю неделю марта Россия побила рекорд по объемам морского экспорта нефти — суточные поставки превысили 4 млн баррелей. Немногим позже, 2 апреля, вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о сокращении добычи до конца года (решение было принято в феврале — вероятно, в ответ на внедрение потолка цен). После решения о сокращении цены на российскую нефть начали повышаться.

Подробнее об этом читайте в материале «Urals пробила потолок».

Григорий Лейба