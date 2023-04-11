Главные новости за 11 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Фигурантку первого в ЮФО уголовного дела о фейках, председателя Общественного совета Юбилейного микрорайона Краснодара Татьяну Захарову лишили российского гражданства.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины погиб Денис Шестак — сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака.

Жители Краснодара начали находить в почтовых ящиках рекламные листовки ЧВК «Вагнер».

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил, что принятый закон об электронных повестках и реестре военнообязанных не затронет уже начавшийся весенний призыв на срочную военную службу.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал общественной организации жителей станицы Полтавской и администрации Красноармейского района Кубани в закрытии мусорного полигона.

В Краснодаре не планируют продлевать работу общественного транспорта на Пасху.

Исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях на общую сумму 1,9 млн руб.

Городской суд Майкопа признал виновным в растрате главного редактора старейшей газеты Адыгеи «Адыгэ макъ».

Краснодар вошел в рейтинг самых дорогих для свадьбы городов. По данным исследования, на организацию празднования и покупку колец в городе нужно не меньше 71,8 тыс. руб.

На двух сотрудников департамента имущественных отношений и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края завели уголовные дела за использование поддельных дипломов.

Лазаревский районный суд Сочи арестовал местного жителя на 15 суток за пропаганду нацистской атрибутики на посту «Магри».

Читайте нас в Telegram