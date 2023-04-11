Исполнительного директора ФК «Чайка» обвиняют в 11 эпизодах подкупа футбольных арбитров

Исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях на общую сумму 1,9 млн руб., передает корреспондент ТАСС из зала Железнодорожного районного суда Воронежа, где слушается дело. Среди свидетелей в зале суда присутствует в том числе ассистент судьи матча «Чайка» — «Краснодар 3» Роман Селезнев. Он рассказал, что в 2019 году после игры получил от судьи Игоря Верткова перевод на свою карту 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ФК «Краснодар» Фото: пресс-службы ФК «Краснодар»

Дело исполнительного директора ФК «Чайка» стало следствием первого в России уголовного дела о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и новороссийским «Черноморцем».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян вступил в сговор с бывшим главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым и за вознаграждение в размере 500 тыс. руб. согласился на умышленный проигрыш сопернику. В итоге «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1

Олег Баян обвиняется в совершении 11 преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления — по ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Первое заседание по делу Баяна прошло 16 марта. В суде продолжается допрос свидетелей. Из более чем 86 свидетелей допрошены семь. Следующее заседание назначено на 11 мая.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram