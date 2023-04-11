Алтухов: закон об электронных повестках не коснется весеннего призыва

Принятый Госдумой закон об электронных повестках и реестре военнообязанных не затронет уже начавшийся весенний призыв на срочную военную службу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат ГД от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / sergey_altukhov Фото: https://t.me / sergey_altukhov

«Сегодня повестка Думы была насыщенной… Большой резонанс в сетях и СМИ вызвали принятые поправки по цифровизации системы воинского учета — формировании реестра военнослужащих и направлении повесток, в том числе через портал "Госуслуги". Нововведения не коснутся текущего весеннего призыва»,— написал депутат.

Сегодня, 11 апреля, депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, через портал «Госуслуги», через МФЦ. При этом сохраняется и прежний способ — вручение повесток в руки и через работодателя.

Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на портале «Госуслуги». С этого момента военнообязанный не сможет покинуть Россию. Неявка без уважительной причины через 20 дней после получения повестки также повлечет за собой ограничение на управление транспортными средствами, отказ в заключении кредитного договора, запрет на государственную регистрацию в качестве ИП и пр.

Наталья Решетняк

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