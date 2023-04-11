Краснодарскую активистку Татьяну Захарову лишили гражданства РФ

Фигурантку первого в ЮФО уголовного дела о фейках, председателя Общественного совета Юбилейного микрорайона Краснодара Татьяну Захарову лишили российского гражданства. Об этом пишет «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Российская газета» Фото: «Российская газета»

По данным издания, Татьяна Захарова выросла в городе Луганске, училась в Харькове. Там она познакомилась с будущим мужем — российским офицером. После его прохождения службы в Ингушетии семья переехала в Краснодарский край и жила в Славянском, Темрюкском районах, а уже в 2005 году получила квартиру в Краснодаре в Юбилейном микрорайоне. В 2016 году по решению местных жителей она стала председателем Общественного совета Юбилейного микрорайона. В 2017 году вошла в градостроительный совет при губернаторе края. На протяжении двух последних лет госпожа Захарова работает в составе краевого Совета по правам человека.

«В мае 2021 года по достижении возраста 45 лет я подала документы для замены паспорта. Согласно выданной мне инспектором ОВМ УМВД по Краснодару справке, 24 мая должна была явиться за новым паспортом. Но не тут-то было. Мне сообщили, что документ я получу позже»,— рассказала РГ Татьяна Захарова.

В краевом УФМС ей вернули старый просроченный паспорт. В ноябре 2021 года у нее изъяли два паспорта — действующий заграничный и просроченный паспорт гражданина. Сотрудник отдела по вопросам миграции предложила Захаровой написать заявление о том, что она ранее не обращалась в официальные органы за получением паспорта гражданина РФ, якобы это должно было «ускорить процесс выдачи нового паспорта».

10 марта Татьяне Захаровой выдали копию документа от 19 ноября 2021 года «Заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства». Как пишет РГ, его подписали: Анастасия Пикалова, специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Краснодару, заместитель начальника того же отдела Марина Острожняя и руководитель, начальник Управления МВД РФ по г. Краснодару, полковник полиции Дмитрий Остапенко (в конце марта текущего года покинул свой пост).

По данным издания, в заключении присутствуют фактические ошибки, а также отсутствуют сведения о трех ранее выданных Татьяне Захаровой паспортах РФ. 5 апреля по итогам заседания Совета по правам человека при губернаторе Кубани Вениамине Кондратьеве приняли обращение в адрес прокурора края с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов края в отношении Татьяны Захаровой.

По словам госпожи Острожней, получить гражданство Захарова могла еще в ноябре 2021 года после установления ее личности. По результатам рассмотрения вопроса выяснилось, что у Татьяны Захаровой имеется подписка о невыезде в связи с уголовным делом по статье 207.1. («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). 4 апреля 2021 года она сделала репост новости с ресурса 24Krasnodar о выдаче ковидных пропусков. Через день на официальном сайте мэрии скриншот ее репоста назвали фейком. На тот момент мэр Евгений Первышов назвал информацию заведомо ложной, порочащей систему государственный власти и местного самоуправления.

Екатерина Мухамедова

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