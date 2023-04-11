Жители Краснодара начали находить в почтовых ящиках рекламные листовки ЧВК «Вагнер»

Краснодарцы начали получать рекламные листовки ЧВК «Вагнер» в своих почтовых ящиках.

Как говорится в листовке (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), добровольцами приглашаются мужчины от 21 до 60 лет. Наличие срочной службы необязательно. Соискателям обещают обучение у квалифицированных специалистов, страхование здоровья и жизни, оклад 240 тыс. руб. и премии за хорошие показатели в службе.

Напомним, Евгений Пригожин пообещал сделать мемориал павшим бойцам ЧВК «Вагнер» под Горячим Ключом.

Олег Исаев

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