На двух сотрудников администрации Кубани завели дела за использование поддельных дипломов

На сотрудников департамента имущественных отношений и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края завели уголовные дела за использование поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При проверке соблюдения законодательства о государственной гражданской службе в РФ было выявлено два факта использования поддельных дипломов, с помощью которых два сотрудника администрации Кубани получили работу.

По результатам процессуальных проверок полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного (подложного) иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram