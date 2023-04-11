Главный редактор старейшей газеты Адыгеи осужден за растрату

Приговором Майкопского городского суда Республики Адыгея главный редактор госСМИ признан виновным в растрате, сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСБ России. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Фамилия фигуранта не раскрывается. Согласно данным с сайта Майкопского горсуда, обвиняемым по делу о растрате с использованием служебного положения (ч. 3 с. 160 УК РФ) являлся Тимур Дербе — главный редактор старейшей республиканской газеты на адыгейском языке «Адыгэ макъ» (издается с 1923 года). Редакция издания учреждена комитетом Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

По версии следствия, осужденный в выходные дни и в период отпуска использовал в личных целях служебный автомобиль. Суд признал, что действия главреда газеты нанесли значительный ущерб учредителю издания.

Наталья Решетняк

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