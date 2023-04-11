Сын бывшего министра спорта Крыма погиб в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины погиб Денис Шестак — сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на совет министров республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация борьбы Республики Крым Фото: Федерация борьбы Республики Крым

Денис Шестак отправился на СВО в октябре минувшего года. 7 апреля он погиб. У него остались супруга и двое детей. Денис Шестак был мастером спорта по греко-римской борьбе.

В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об отставке министра спорта республики Георгия Шестака, который занимал этот пост с апреля 2014 года. Господин Шестак покинул пост по собственному желанию.

Екатерина Мухамедова

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