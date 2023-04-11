Краснодар попал в топ-10 самых дорогих городов для свадьбы

Краснодар вошел в рейтинг самых дорогих для свадьбы городов, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на совместное исследование маркетплейса услуг YouDo.com и аналитического центра SOKOLOV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным исследования, свадьба в Краснодаре обойдется в 71,8 тыс. руб. Лидером рейтинга стала Москва, где средняя стоимость торжества превысила 100 тыс. руб. В Ростове-на-Дону на организацию празднования и покупку колец требуется 97,3 тыс. руб. Таким образом, Ростов-на-Дону опередил Санкт-Петербург, церемония бракосочетания в котором выходит в 97,2 тыс. руб.

В период с февраля по март этого года спрос на мероприятия по подготовке к торжеству вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом минувшего. Среди самых популярных услуг стали полная организация свадьбы (+34%), поиск ведущих и аниматоров (29%), фотографов (27%). Услуги визажистов выросли на 24%, стилистов на 19%, поваров и барменов — на 16%, а также свадебных декораторов на 13%.

В январе этого года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести кешбэк для недавно вступивших в брак.

Екатерина Мухамедова

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