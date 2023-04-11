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Жителя Сочи арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской атрибутики на посту «Магри»

Лазаревский районный суд Сочи арестовал местного жителя на 15 суток за пропаганду нацистской атрибутики на посту «Магри». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

24 марта на посту «Магри» сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором обвиняемый мужчина был пассажиром. Во время осмотра машины он начал выкрикивать лозунги, которые являются приветствием организаций, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ.

На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. В судебном заседании он полностью признал вину и объяснил свои действия незнанием законов. Его признали виновным и арестовали. Постановление не вступило в законную силу.

Татьяна Ручкина

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