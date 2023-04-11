В Краснодаре не продлят работу общественного транспорта на Пасху

В Краснодаре не планируют продлевать работу общественного транспорта на Пасху, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Автобусы, трамваи и троллейбусы в праздничный день будут курсировать по обычному графику.

Ранее стало известно, что работу общественного транспорта продлят в Сочи в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля. Власти курорта увеличат и количество маршрутов в Лазаревском районе. Автобусы № 38, 87, 48, 43, 95, 83, 92, 556 и 560 будут курсировать до трех ночи.

Вместе с тем в Краснодаре на Радоницу организуют дополнительные автобусные маршруты.

Наталья Решетняк

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