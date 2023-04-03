Президент Казахстана сменил министра иностранных дел

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мурата Нуртлеу. Он сменил на этом посту Мухтара Тлеуберди. С февраля 2022 года господин Нуртлеу возглавлял администрацию президента

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Нуртлеу

Фото: akorda.kz Мурат Нуртлеу

Фото: akorda.kz

Указ о смене министра иностранных дел опубликован на сайте господина Токаева. Другими указами президент Казахстана переназначил на свои должности главу МВД Марата Ахметжанова и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия после избрания депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента). Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта, по их итогам правящая партия «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей. 30 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переназначении премьер-министром Алихана Смаилова, который возглавлял кабинет министров с января 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство Казахстана обновилось по-старому».

Лаура Кеффер