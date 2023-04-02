Даниил Медведев прирос Флоридой

Триумфатором Miami Open — завершившегося во Флориде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн — стал Даниил Медведев. Обыграв в решающем матче в двух партиях итальянца Янника Синнера, он завоевал четвертый титул в этом году и 19-й за карьеру. Более того, успешное выступление в Майами позволило 27-летнему россиянину набрать за три месяца сезона более 3000 рейтинговых очков и почти гарантировать себе участие в ноябрьском итоговом турнире года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв турнир в Майами, Даниил Медведев с солидным отрывом стал лидером мировой классификации по очкам, набранным в этом году

Фото: Wilfredo Lee, AP Выиграв турнир в Майами, Даниил Медведев с солидным отрывом стал лидером мировой классификации по очкам, набранным в этом году

Фото: Wilfredo Lee, AP

Перед началом финала между Даниилом Медведевым и Янником Синнером уже было известно о том, что вне зависимости от его результата в понедельник в обеих классификациях АТР произойдет смена лидеров. Дело в том, что испанец Карлос Алькарас, уступивший Синнеру в полуфинале, не сумел защитить прошлогодние «чемпионские» 1000 баллов и пропустил вперед серба Новака Джоковича, отсутствовавшего на первом месте всего две недели. При этом Джокович оказался позади Медведева в ATP Race — классификации, которая учитывает очки, набранные с января, и служит для отбора участников итогового турнира года Nitto ATP Finals в Турине. Учитывая блестящие результаты россиянина в течение последних полутора месяцев, ничего сверхъестественного в этом, конечно, не было.

Счет личных встреч финалистов — 5:0 в пользу Медведева — вроде бы однозначно давал понять, кого в данном случае следует считать фаворитом.

Тем не менее, по мнению большинства букмекерских контор, шансы соперников были абсолютно равными. Объяснялось это тем, что в их предыдущем матче, финале февральского турнира категории 500 в Роттердаме, Медведев поначалу испытывал серьезные проблемы, а также запредельным уровнем тенниса, который демонстрировал Синнер в последние дни. На пути к полуфиналу против Алькараса он не проиграл ни одной партии, а в битве с испанцем, продолжавшейся более трех часов, сохранял спокойствие в самые неприятные для себя минуты и переломил ход борьбы после неудачного тай-брейка в первом сете. Более того, в отличие от Медведева, итальянец уже доходил в Майами до финала. Было это два года назад, когда Синнер на равных сражался с поляком Хубертом Хуркачем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Reuters Янник Синнер

Фото: Reuters

Финал состоял из двух частей, которые получились разными и по продолжительности, и по градусу соперничества на корте. Точнее, градус был высоким с начала до конца. Дождливая и относительно прохладная погода, стоявшая в Майами в течение нескольких дней, сменилась 30-градусной жарой, которая оказала некоторое влияние на ход борьбы. Поначалу она была упорнейшей. Синнер, как и можно было предположить, старался пробить оборону Медведева, который во втором гейме не использовал возможность взять чужую подачу, а в пятом, допустив три двойные ошибки, потерял свою. Однако в шестом гейме последовал обратный брейк, уже медведевский, а на ближайшей смене сторон на корт внезапно выбежали физиотерапевт и врач, которые о чем-то поговорили с итальянцем и дали ему какие-то таблетки. Примерно через час, уже на церемонии награждения, Синнер расскажет, что плохое самочувствие мешало ему наслаждаться днем финала с самого утра. Видимо, организм 21-летнего теннисиста, который никогда не отличался выдающейся выносливостью, на флоридском солнце все же дал сбой после тяжелейшей битвы с Карлосом Алькарасом.

Как бы то ни было, фундаментальная атакующая игра, которую Синнер в последнее время успешно совершенствует под руководством австралийца Даррена Кейхилла, работавшего с экс первыми ракетками мира Ллейтоном Хьюиттом, Андре Агасси и Симоной Халеп, рассыпалась буквально на глазах

Поэтому, легко выиграв двенадцатый гейм первой партии на подаче соперника, Медведев в середине второй партии обменялся с ним подачами, а затем сделал решающий брейк.

В итоге — 7:5, 6:3 за 1 час 34 минуты. Сыграв с середины февраля пять финалов, Медведев выиграл четыре из них — в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами. В общей же сложности с начала карьеры он завоевал свой 19-й титул в 19 разных городах, что для АТР Tour является уникальным достижением. Кроме того, россиянин записал в свой актив шаг вперед в мировом рейтинге, переместившись с пятого места на четвертое, которое ранее занимал норвежец Каспер Рууд. Не менее важно и то, что по итогам трех первых месяцев сезона Медведев набрал уже 3030 рейтинговых очков. Это значит, что он не только опережает Джоковича в АТР Race ровно на 600 баллов, но уже сейчас может не беспокоиться по поводу участия в итоговом турнире года Nitto ATP Finals. Ведь по опыту прошлых лет для попадания на это состязание требуется иметь в своем активе примерно 3500 очков.

Евгений Федяков