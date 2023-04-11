Госдума утвердила итоговый доклад по биолабораториям США на Украине

Государственная дума заслушала и утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств участия США в создании биологических лабораторий на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госудмы.

Парламентская комиссия Федерального Собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была организована по инициативе Думы. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями комиссии стали заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и заместитель председателя СФ Константин Косачев.

Как сообщили в пресс-службе, доклад представили зампред Госдумы Ирина Яровая, ряд глав профильных комитетов, а также представители Минобороны и МИДа. Комиссия по итогам проведенной работы собрала 200-страничный документ, в котором «зафиксированы все факты преступной деятельности США на Украине», говорится в пресс-релизе.

По словам госпожи Яровой, США создали на Украине более 50 биолабораторий, где проводились «секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины». Она утверждает, что в результате «военно-биологической оккупации» Украина стала очагом опасных заболеваний.

«Благодаря этому проекту Пентагон мог вдоль границ России собирать и изучать патогены, способные поражать определенные генотипы людей, животных и растений, а также изучать восприимчивость жителей конкретных регионов Украины к различным опасным инфекционным заболеваниям»,— передает пресс-служба слова зампреда Госдумы.

В комиссии считают, что США и Украина нарушают базовые положения конвенции ООН о запрете биологического оружия и нормы международного гуманитарного права. В этой связи комиссия предложила продолжить МИД РФ вести «активную наступательную работу» по инициированию международного расследования и наполнения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) «реальными инструментами контроля».

КБТО — международный договор, участниками которого являются 183 государства, в том числе США, Россия и Украина. Страны, подписавшие договор, обязываются не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие.

Кроме того, комиссия предложила правительству расширить спектр оценки создаваемых США биологических угроз и обеспечения защиты и здоровья граждан РФ, а также оценить эффективности существующих мониторингов и ведомственной нормативной базы в сфере биобезопасности. Госпожа Яровая также предложила создать межфракционную рабочую группу по вопросам безопасности.

Доклад после утверждения будет направлен президенту, в правительство, Генпрокуратуру, Следственный комитет и Уполномоченному по правам человека, сообщила сопредседатель комиссии.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Украина и США отрицают обвинения. В парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий в Госдуме заявляли, что под видом биолабораторий на Украине развернули сеть военных объектов США и НАТО. В октябре 2022 года Госдума РФ приняла постановление об обращении обеих палат Федерального собрания «к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

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Эрдни Кагалтынов