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Коммерсантъ FM
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Япония и Корея собирают камни преткновения

Токио и Сеул забывают старую вражду для борьбы с новыми врагами

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг прибывает в Японию с официальным визитом, который призван подвести черту под эпохой вражды между двумя дальневосточными соседями, начавшейся во время колонизации Корейского полуострова. Первый за 12 лет визит южнокорейского лидера в Токио пройдет после того, как Сеул снял свои требования о выплате японскими компаниями компенсаций корейским жертвам принудительного труда. Несмотря на негативную реакцию общества и критику со стороны оппозиции, правительство Юн Сок Ёля идет на сближение с Токио, чтобы объединить усилия в обеспечении безопасности двух стран перед общими угрозами — Северной Кореей и Китаем.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Lee Jin-man / AP

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Lee Jin-man / AP

Главным событием двухдневного визита в Токио Юн Сок Ёля станут переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, после которых в честь гостя будет дан торжественный ужин. Это будет первая поездка президента Южной Кореи в Японию за последние четыре года (предыдущий президент Мун Чжэ Ин принимал участие в саммите G20 2019 года в Осаке) и первый официальный визит южнокорейского лидера в Токио за более чем десятилетие. До Юн Сок Ёля с аналогичным визитом в 2011 году Японию посетил президент Ли Мён Бак.

Учитывая всю неординарность события, которое наблюдатели поспешили назвать «историческим», в Токио введены повышенные меры безопасности. «Этот визит происходит в чрезвычайно важное для отношений Японии и Южной Кореи время, необходимо учитывать, что может появиться кто-то, кто захочет предпринять незаконные действия и попытаться помешать визиту»,— предупредил глава Токийского полицейского управления Хироси Кодзима.

На этом фоне южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на офис президента, сообщает о том, что в отношениях с Токио Сеул надеется «преодолеть печальную историю прошлого и двигаться к будущему», развивая сотрудничество в различных сферах, включая безопасность, экономику, общество и культуру.

«Этот визит сигнализирует, что отношения между Южной Кореей и Японией, которые были напряженными, всерьез вступили в стадию нормализации»,— цитирует Yonhap советника президента по национальной безопасности Ким Сон Хана.

Накануне визита в Токио Юн Сок Ёль дал интервью японской газете Yomiuri, сообщив, что Южная Корея с пониманием относится к намерениям Японии создать потенциал ответного удара по военным базам возможного противника. «Ракеты средней дальности Северной Кореи достигают Японского архипелага. Мы с пониманием относимся к приобретению контратакующего потенциала»,— отметил Юн Сок Ёль, добавив, что считает крайне важным трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, Японии и США по северокорейской проблеме.

В свою очередь, говоря об ожиданиях Токио, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно также сделал акцент на все более актуальном сотрудничестве в области безопасности, движущей силой которого остаются США. «В нынешней ситуации мы рассчитываем на укрепление стратегических отношений Японии и Кореи, Японии—Кореи—США. Мы будем сотрудничать с Южной Кореей в интересах свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»,— заявил Хирокадзу Мацуно, напомнив формулу, которую США и их союзники противопоставляют «китайскому миру» в Азии.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

Фото: Masanori Genko / The Yomiuri Shimbun / AFP

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

Фото: Masanori Genko / The Yomiuri Shimbun / AFP

По сообщению агентства Kyodo, одной из главных тем саммита станет вопрос о возобновлении переговоров по проблемам безопасности между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран. Такие контакты были прерваны пять лет назад.

Отношения Токио и Сеула достигли нижней точки в 2018 году, при президенте Мун Чжэ Ине, когда Верховный суд Южной Кореи постановил, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны будут выплатить компенсации дожившим до наших дней южнокорейским гражданам — жертвам принудительного труда во время японского колониального господства (1915–1945 годы). Японская сторона встретила это решение с негодованием — в Токио дали понять, что все финансовые претензии были урегулированы еще в 1965 году, когда между двумя странами были установлены дипотношения.

Кроме того, давними раздражителями продолжали оставаться крайне болезненная для Сеула тема использования южнокорейских девушек в качестве «женщин для утешения» японских солдат во время Второй мировой войны и территориальный спор о принадлежности островов Токто (японское название — Такэсима).

В течение нескольких лет стороны продолжали обмениваться ударами. В ответ на введенные Японией против Южной Кореи торговые санкции в связи с требованием о компенсациях Сеул подал жалобу в ВТО и даже собирался выйти из договора об обмене военной информацией (GSOMIA) с Токио. Отозвать жалобу и приостановить выход из GSOMIA в последний момент удалось только благодаря вмешательству США.

Сеул вновь заинтересовался ядерным оружием, но пока якобы только в теории

Между тем взявшая курс на нормализацию отношений с Токио администрация президента Юн Сок Ёля, вступившего в должность в мае 2021 года, за неделю до его визита в Японию предложила принципиально иную схему компенсаций, перекладывающую расходы с японского на южнокорейский бизнес. Созданный правительством для выплаты компенсаций общественный «Фонд будущего» начнет сбор пожертвований частных организаций в пользу южнокорейских истцов, а участие японских компаний-ответчиков в этой схеме необязательно. Предполагается, что финансировать фонд будут южнокорейские компании, которые в прошлом воспользовались дотациями и грантами от Токио в соответствии с договором 1965 года о нормализации отношений двух стран.

В Токио незамедлительно оценили новые веяния в политике Сеула по вопросу о компенсациях. Как сообщило на прошлой неделе агентство Kyodo, японская сторона рассматривает возможность приглашения президента Юн Сок Ёля на саммит G7, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме. Как ожидается, окончательное решение будет принято после его поездки в Токио и с учетом того, как будет исполнено решение Сеула по выплатам компенсаций.

Весьма символично, что, согласившись уступить Токио ради критически важного для них сотрудничества в области безопасности, южнокорейские власти пошли наперекор общественному мнению.

Как сообщило в конце прошлой недели агентство Yonhap, ссылаясь на опрос южнокорейского филиала института Gallup, почти 60% жителей страны выступают против предложенной схемы компенсаций жертвам принудительного труда времен японской оккупации. Только 35% поддержали схему, отметив, что улучшение отношений отвечает национальным интересам страны. При этом подавляющее большинство — 85% — респондентов считают, что Япония так и не покаялась за преступления колониальных времен.

В южнокорейской оппозиции называют примирение с Японией путем отказа от требований восстановить историческую справедливость «дипломатическим фиаско».

«Есть вероятность, что сапог японского солдата снова осквернит землю Корейского полуострова под предлогом совместных учений Республики Корея, США и Японии. После реализации унизительного плана по выплате компенсаций нас ждет соглашение о сотрудничестве в сфере военного материального обеспечения и военный альянс между Республикой Корея, США и Японией»,— заявил в прошлую субботу председатель ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. По его словам, инициатива президента Юн Сок Ёля попирает национальную гордость южнокорейцев. В связи с этим агентство Yonhap отмечает: в южнокорейской оппозиции опасаются того, что Сеул может стать жертвой новой волны японского милитаризма, как это было в первой половине ХХ века.

Сергей Строкань

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