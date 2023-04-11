Песков: нет никакой второй волны мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя на пресс-колле законопроект об онлайн-повестках и закрытии границ для военнообязанных, сказал, что вторая волна мобилизации в стране не проводится.

«Нет никакой второй волны»,— заявил представитель Кремля. В ответ журналисты напомнили про мартовские заявления господина Пескова, что в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации и спросили, есть ли какие-то изменения. «Нет, по-прежнему не было и нет»,— ответил он.

Затем журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, как будут приходить повестки, если вторую волну мобилизации объявят. «Что касается повесток, то сейчас только ведется работа над законопроектом, она продолжается»,— сказал господин Песков.

Он пояснил, что рассматриваемый законопроект не должен вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку документ лишь призван упорядочить призыв военнообязанных.

11 апреля депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект, который предусматривает вручение повесток через «Госуслуги», запрещает выезд за границу в случае получении повестки, а для уклонистов вводит запреты, в том числе на регистрацию прав на недвижимость.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».

Эрдни Кагалтынов