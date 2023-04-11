«РИА Новости»: в ограждение аэропорта Белгорода врезался беспилотник

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что во второй половине дня вчера, 10 апреля, беспилотник незначительно повредил ограждение аэропорта имени Шухова в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал.

Принадлежность летательного аппарата устанавливается. «Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта»,— рассказал собеседник агентства. Он добавил, обстоятельства инцидента выясняют сотрудники оперативных служб.

В Белгородской области действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Мэрия Белгорода рекомендовала местному бизнесу организовать укрытия для сотрудников. В конце февраля с помощью беспилотников были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Подмосковье, также из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом.

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