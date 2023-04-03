Мэрия Белгорода рекомендовала местному бизнесу организовать укрытия для сотрудников

Администрация Белгорода разослала местным хозяйствующим субъектам письма с рекомендациями о принятии дополнительных мер безопасности в связи с сохраняющейся угрозой обстрелов. Чиновники предлагают оборудовать наземные и подземные укрытия для персонала, а также укрепить стекла и стены зданий, обложив их мешками с песком или бетонными блоками.

Согласно письму, опубликованному изданием «Фонарь», власти попросили сообщить о принятых мерах безопасности до 6 апреля. В мэрии «Ъ» пояснили, что это часть плановой работы, которая проходила ранее. Аналогичными мерами являются идущие в регионе проверки систем оповещения. Очередная проверка состоялась сегодня, 3 апреля.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. В областном центре, расположенном примерно в 40 км от границы, за время проведения специальной военной операции произошло несколько инцидентов с жертвами и разрушениями.

В начале апреля прошлого года вертолеты вооруженных сил Украины ударили по нефтебазе на окраине. Наиболее существенные разрушения принесли осколки ракеты «Точка-У» ночью 3 июля: тогда в Белгороде погибли 5 человек, пострадало 642 жилых помещения и 47 машин. В середине октября осколки сбитой ракеты попали в городскую многоэтажку, обошлось без жертв.

Сергей Толмачев, Воронеж