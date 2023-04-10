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Коммерсантъ FM
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Чавушоглу заявил о недопустимости увязывания вступления Швеции в НАТО и продажи Турции американских F-16

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не готова вступить в НАТО. Он назвал недопустимым выдвижение членства страны в альянсе в качестве условия для продажи Анкаре американских истребителей F-16. Турция заявила о желании их приобрести еще в октябре 2021 года.

Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

Фото: Mohamed Abd El Ghany, Reuters

Мевлют Чавушоглу

Фото: Mohamed Abd El Ghany, Reuters

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО пытаются выдвинуть в качестве условия для продажи нам F-16. Это недопустимо, мы это не приемлем. Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова и далека от этого. Ей нужно время»,— сказал Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Он также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция подобно Финляндии выполнила все условия для присоединения к альянсу. «Несмотря на заявления генсека и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке»,— сказал глава турецкого МИДа.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия получила одобрение от всех стран альянса, церемония ее вступления в НАТО прошла 4 апреля. Однако Швеция так не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции.

Анкара требует выполнения ряда условий, в том числе выдачи курдских активистов и принятия законодательства по ужесточению борьбы с терроризмом. Ситуация осложнилась тем, что в феврале в Стокгольме активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию по сожжению Корана перед посольством Турции.

В январе в Вашингтоне прошли переговоры Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщал господин Чавушоглу, американская сторона подчеркнула, что вопрос о продаже F-16 может значительно ускориться, если Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Глава турецкого МИДа также подчеркнул эту связь, но в обратном порядке: по его словам, реализация сделки по поставкам F-16 может положительно повлиять на вопрос о присоединении Швеции к альянсу.

Подробнее о расширении НАТО читайте в материале «Финская вольна».

Лусине Баласян

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