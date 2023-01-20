Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турецкие СМИ связали поставки американских F-16 Анкаре с принятием Швеции и Финляндии в НАТО

Продажа американских истребителей F-16 Турции будет зависеть от одобрения Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет газета Hurriyet по итогу переговоров главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

Сделку по продаже Турции F-16 не одобряет Конгресс США. Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена намерена добиться продажи истребителей Анкаре. Однако, как сообщал Мевлют Чавушоглу, в ходе встречи в Вашингтоне американская сторона подчеркнула, что вопрос о продаже F-16 может значительно ускориться, если Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава турецкого МИДа также подчеркнул эту связь, но в обратном порядке: по его словам, реализация сделки по поставкам F-16 может положительно повлиять на вопрос о присоединении Стокгольма и Хельсинки к альянсу. Турция обвиняет страны в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

Hurriyet отмечает, что решение о продаже F-16 зависит не только от ратификации договоров Финляндии и Швеции, но и от событий на Украине, выборов в Турции и отношений Анкары с Сирией. Члены Конгресса США, пишет газета, принимают решение на основе этих факторов.

О желании приобрести F-16 Турция заявила в октябре 2021 года. Это произошло после исключения Анкары из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон принял подобные меры, поскольку Турция закупила у России ЗРК С-400.

Позже Джо Байден заявил, что в интересах США направить F-16 Турции. По информации The Wall Street Journal, администрация Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на поставку 40 F-16 и комплектов для модернизации 79 уже стоящих на вооружении Турции истребителей.

Подробнее об обсуждении поставок — в материале «Ъ» «Анкара и Вашингтон сверили взаимные ожидания».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...