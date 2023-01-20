Турецкие СМИ связали поставки американских F-16 Анкаре с принятием Швеции и Финляндии в НАТО

Продажа американских истребителей F-16 Турции будет зависеть от одобрения Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет газета Hurriyet по итогу переговоров главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

Сделку по продаже Турции F-16 не одобряет Конгресс США. Вместе с тем администрация президента США Джо Байдена намерена добиться продажи истребителей Анкаре. Однако, как сообщал Мевлют Чавушоглу, в ходе встречи в Вашингтоне американская сторона подчеркнула, что вопрос о продаже F-16 может значительно ускориться, если Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава турецкого МИДа также подчеркнул эту связь, но в обратном порядке: по его словам, реализация сделки по поставкам F-16 может положительно повлиять на вопрос о присоединении Стокгольма и Хельсинки к альянсу. Турция обвиняет страны в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

Hurriyet отмечает, что решение о продаже F-16 зависит не только от ратификации договоров Финляндии и Швеции, но и от событий на Украине, выборов в Турции и отношений Анкары с Сирией. Члены Конгресса США, пишет газета, принимают решение на основе этих факторов.

О желании приобрести F-16 Турция заявила в октябре 2021 года. Это произошло после исключения Анкары из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон принял подобные меры, поскольку Турция закупила у России ЗРК С-400.

Позже Джо Байден заявил, что в интересах США направить F-16 Турции. По информации The Wall Street Journal, администрация Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на поставку 40 F-16 и комплектов для модернизации 79 уже стоящих на вооружении Турции истребителей.

Подробнее об обсуждении поставок — в материале «Ъ» «Анкара и Вашингтон сверили взаимные ожидания».

Лусине Баласян