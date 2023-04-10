Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 апреля

13:48. 10 апреля в Воронеже прощаются с уроженцем областного центра Николаем Башкатовым. О его смерти и похоронах сообщила в соцсетях сестра Светлана Башкатова. 27-летний боец в январе этого года начал участвовать в спецоперации, заключив контракт с частной военной компанией «Вагнер». Он погиб в районе Бахмута (Артемовска), в штурме которого участвует ЧВК. По словам родных, воронежец «попал под термобарический снаряд». Дата его смерти не разглашается.

Накануне в Покровском районе Орловской области прошли похороны мобилизованного уроженца села Столбецкое, рядового Владимира Крючкова. Ему было 23 года, погибший жил в областном центре, работал барменом и был молодым отцом. У него остался годовалый сын.

13:25. Военный парад в Курске в честь Дня победы 9 мая в этом году проводиться не будет, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на еженедельном совещании в правительстве региона. Губернатор сказал, что решение принято «из соображений безопасности».

12:27. В граничащих с зоной проведения спецоперации на Украине регионах России — Курской, Белгородской и Брянской областях — усилена система ПВО. Об этом сообщил в интервью газете Минобороны «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, «в районах вблизи зоны спецоперации» в два раза увеличено число подразделений, оснащенных зенитно-ракетными комплексами средней и большой дальности. Более чем в пять раз больше стало подразделений, вооруженных зенитными ракетно-пушечными комплексами.

10:12. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к бойцам противовоздушной обороны в связи с днем ПВО 9 апреля: «Слышим ни с чем не сравнимые звуки вашей боевой работы. Видим в небе белые следы противовоздушного реагирования. И понимаем: вы рядом и противник не пройдет».

9:27. МЧС сообщило об очередном обстреле Белгородской области. Под огнем поселок Красное Шебекинского городского округа. Жителям рекомендовано спуститься в укрытия.

8:42. В селе Новая Усмань в пригороде Воронежа летом этого года пройдет «турнир по кикбоксингу в поддержку героев специальной военной операции». В нем будут участвовать спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также бойцы Росгвардии. Об этом сообщил на брифинге в правительстве региона глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Турнир будет приурочен к празднованию 425-летия села.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину в конце минувшей недели