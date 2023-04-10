В Воронежской и Орловской областях похоронили погибших на Украине бойцов

В двух регионах Черноземья прошли похороны двух бойцов, погибших во время специальной военной операции на территории Украины. Один из них был мобилизованным, другой воевал в рядах ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

10 апреля в Воронеже прощаются с уроженцем областного центра Николаем Башкатовым. О его смерти и похоронах сообщила в соцсетях сестра Светлана Башкатова. 27-летний боец в январе этого года начал участвовать в спецоперации, заключив контракт с частной военной компанией «Вагнер». Он погиб в районе Бахмута (Артемовска), в штурме которого участвует ЧВК. По словам родных, воронежец «попал под термобарический снаряд». Дата его смерти не разглашается.

Накануне в Покровском районе Орловской области прошли похороны мобилизованного уроженца села Столбецкое, рядового Владимира Крючкова. Ему было 23 года, погибший жил в областном центре, работал барменом и был молодым отцом. У него остался годовалый сын.

Как сообщили в региональном совете солдатских матерей, Владимир Крючков был мобилизован 25 октября 2022 года. Он служил в Луганской народной республике в должности старшего наводчика гранатометного отделения. 17 марта 2023-го погиб под Луганском во время артиллерийского обстрела его позиций ВСУ. Посмертно награжден орденом Мужества.

Сергей Калашников

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