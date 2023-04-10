В Курске отменили парад на 9 мая

Военный парад в Курске в честь Дня победы 9 мая в этом году проводиться не будет, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на еженедельном совещании в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор сказал, что решение принято «из соображений безопасности». Будет ли проводиться в областном центре акция «Бессмертный полк» и в каком формате, власти обещали уточнить позднее.

5 апреля был отменен военный парад в Белгороде. «Парада не будет, чтобы не провоцировать противника. Главное — это безопасность»,— пояснял белгородский губернатор Вячеслав Гладков

Сергей Калашников

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