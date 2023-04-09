Главные новости за выходные 8–9 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Кубани обязал Клинику малоинвазивной хирургии (КМХ), расположенную в Западном округе Краснодара, освободить занимаемое помещение. В качестве истца выступила соучредитель медучреждения.

Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП в частном доме в Абинске. По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву и пожару.

Жители и гости кубанской столицы с пяти утра занимают очередь в Японский сад в парке «Краснодар».

В первом квартале текущего года в Сочи выявлено 153 объекта самовольного строительства, 27 фактов самовольного занятия городской земли, а также 18 земельных участков, которые используются не по целевому назначению.

Краснодарская компания «Статус» требует с ООО «Инвестстрой» (занимается эксплуатацией стадиона ФК «Краснодар» и парковой зоны) 36 млн руб. задолженности по договору поставки.

На улице Передовой в Краснодаре на автомобиль упало дерево. В результате инцидента водитель не пострадал. На фотографиях видно, что у транспортного средства сильно помяты капот и крыша.

ФК «Кубань» направил официальное письмо правлению КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков "Кубань"» с предложением об аренде исторической эмблемы клуба.

Власти Крыма и Венесуэлы собираются создать рабочие группы по логистике и совместную российско-венесуэльскую судоходную компанию.

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:1 на своем поле обыграл одного из аутсайдеров Российской премьер-лиги — «Пари Нижний Новгород». В этот же день «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов». Матч закончился со счетом 2:1.

Днем 9 апреля на трассах, ведущих на морское побережье Краснодарского края, образовались многокилометровые заторы. По данным «Яндекс.Пробки», около 15:00 плотное движение наблюдалось в районе Горячего Ключа, а также на дорогах в Туапсинском районе.

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