Футбольный клуб «Кубань» намерен арендовать у болельщиков историческую эмблему

Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Кубань» направил официальное письмо правлению краснодарской общественной организации (КРОО) «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» с предложением об аренде исторической эмблемы клуба. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы надеемся на конструктивное сотрудничество по этому и иным вопросам в перспективе дальнейшего развития ПФК “Кубань”»,– отмечено в сообщении.

В футбольном клубе отметили, что необходимо объединить всех «желто-зеленых» болельщиков под исторической эмблемой.

В апреле 2021 года КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» приобрела с торгов товарный знак – эмблему футбольного клуба «Кубань». Приобретенная болельщиками эмблема зарегистрирована в Роспатенте как черно-белое изображение – футбольный мяч, колосья пшеницы, название «Кубань» и дата основания клуба – 1928 год. Одновременно с торгов продано аналогичное изображение эмблемы ФК «Кубань», выполненное с использованием желтого и зеленого – клубных цветов «Кубани». Полихромный товарный знак приобрел Александр Масалыгин, предложивший за эмблему 15 млн руб.

С 2020 по 2022 год генеральным спонсором и одним из учредителей ПФК «Кубань» являлась Ava Group. За это время клуб получил новый логотип. Желто-черное сочетание цветов заменило привычное всем желто-зеленое. А на эмблеме вместо футбольного мяча появилось солнце с расходящимися кругами слов «Свети, моя Кубань». Однако эмблема вызвала неоднозначную реакцию фанатов. В декабре 2022 года новым учредителем ПФК «Кубань» стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram