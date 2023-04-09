Многокилометровые пробки образовались на дорогах к Черному морю и обратно

Днем 9 апреля на трассах, ведущих на морское побережье Краснодарского края, образовались многокилометровые заторы. По данным «Яндекс.Пробки», около 15:00 плотное движение наблюдалось в районе Горячего Ключа, а также на дорогах в Туапсинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По сообщениям автомобилистов, местами скорость не превышала двух километров в час. По состоянию на 18:00 движение все еще затруднено в районе села Молдовановка Туапсинского района. Там, по данным ресурса, ведутся дорожные работы.

Наталья Решетняк

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