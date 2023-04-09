На улице Передовой в Краснодаре на автомобиль упало дерево

Упавшее дерево повредило автомобиль Hyundai в Краснодаре на улице Передовой. Снимок происшествия публикуют местные паблики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В результате инцидента водитель не пострадал. На фотографиях видно, что у транспортного средства сильно помяты капот и крыша.

Как утверждает автор публикации, сотрудники Госавтоинспекции не стали оформлять произошедшее как ДТП, что препятствует получению страховки в рамках ОСАГО.

«Я могу подать на коммунальщиков, но выиграю, только, если у меня будет подтверждение, что дерево было на снос, а этой пометки на стволе нет»,– говорится в публикации от лица водителя.

Официальных комментариев по факту произошедшего пока нет.

Наталья Решетняк

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