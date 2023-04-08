С начала года в Сочи выявлено 153 самостроя

В первом квартале текущего года в курортной столице выявлено 153 объекта самовольного строительства, 27 фактов самовольного занятия городской земли, а также 18 земельных участков, которые используются не по целевому назначению, сообщает мэрия Сочи. По всем этим фактам муниципалитет готовит исковые заявления в суд.

В мэрии также рассказали о демонтаже аварийных домов. С начала 2023 года было снесено семь таких объектов. До начала лета планируется снос еще шести домов, признанных аварийными, в Центральном и Хостинском районах города.

Андрей Ульченко

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