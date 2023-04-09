Туристы с пяти утра занимают очередь в Японский сад в Краснодаре

Жители и гости кубанской столицы с пяти утра занимают очередь в Японский сад в парке «Краснодар», пишут «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным издания, 9 апреля к 5:20 очередь растянулась на несколько десятков метров. К 6:30 появились желающие взять в инфоматах QR-коды на группы по 10-15 человек, однако инфоматы не заработали, а охранники с помощью ограждающей ленты начали регулировать скопление людей.

В соцсетях также появились сообщения о потасовках в очереди в Японский сад.

В Telegram-канале парковой зоны в 11:13 сообщили, что QR-коды закончились. «Друзья, с этого дня мы больше не будем публиковать информацию о том, что коды закончились…Админы устали выслушивать оскорбления в свой адрес и в адрес других участников», – отмечено в сообщении.

Наталья Решетняк

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