«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:1 на своем поле обыграл одного из аутсайдеров Российской премьер-лиги – «Пари Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте – гол забил Никита Кривцов. Еще спустя 10 минут он же оформил дубль. До середины второго тайма ни одна из команд не отметилась взятием ворот. На 62-й минуте Джон Кордоба довел преимущества «Краснодара» до крупного – 3:0. Гол престижа команде из столицы Приволжья удалось забить лишь на 71-й минуте – его автором стал Тимур Сулейманов, сумевший реализовать пенальти.

По итогам матча «Краснодар» поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков. «Пари Нижний Новгород» с 19 очками остался на 13-й позиции.

Следующий матч подопечные Владимира Ивича проведут 15 апреля на выезде против «Сочи».

Александр Орлов

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